8 نصائح لاستعادة ثقتك بنفسك بعد الخروج من علاقة مسيئة

يعد الخروج من علاقة عاطفية سيئة بالنسبة لك أمر ليس بهين على الإطلاق، ويأخذ الكثير من الوقت لتخطي هذة المرحلة، فإن أول شئ يجب فعلة بعد الخروج من هذة العلاقة، هو أن تستعيد توازنك بذاتك سواء قد كنت عانيت من إساءة عاطفية أو مضايقة باستمرار، عليك معرفة أنك تستحق الأفضل، للتعافي والخروج من هذه العلاقة لذا يجب التحلي بالصبر، إلا أنها خطوة مهمة لاستعادة إحترامك لذاتك وثقتك بنفسك.

ورصد موقع pinkvilla خطوات لإعادة ثقتك واحترامك لذاتك بعد الخروج من العلاقة.

1- تقبل أنك فعلت ما عليك من إحترام ولم يكن خطأك وعزز نفسك، لأنك تركت الشخص الخطأ، وكن لطيفا مع ذاتك ولا تقلل من شأن اختياراتك.

2- مارس هواية جديدة، لكي تلاحظ تطورك وقياس مدى تقدمك سواء هذه الهواية كانت من الأشياء الملموسة مثل الرسم أو صنع النحت.

3- استعيد ذكرياتك مع أصدقاء الطفولة، وأعد التواصل معهم لكي تشعر بالسعادة وتكون أكثر ثقة

4- مساعدة الأخرين في اشياء مفيدة من المهام، سواء كانت نصيحة لشخص أو مساعدة في حياته المهنية، والكثير من المساعدات علي علي المستوي الانساني

5- أكتشف الأنشطة التي كنت تمارسها في طفولتك التي كانت تمنحك الثقة والفرحة لذاتك

6- عدم أخذ القرارات السريعة في فعل أي شئ، يجب أخذ الوقت الكافي للأسترخاء والشعور بالأمان.

7- الصدق مع النفس في أن العلاقة السابقة ليست هي المثالية على الأقل بالنسبة لك ونقوم بتحديد الأسباب الحقيقية لإنهاء العلاقة.

8-رفض الاقتراح الخاص بالطرف الآخر الاستمرار في العلاقة كاصدقاء هذا الخيار يعد خيار غير صحيح ولابد من تعديله في الحال حيث ان اقتراح الصداقة سيقضي على العلاقة حتمًا أما غير ذلك وعندما تتقابلا في المستقبل يكون الأمر بينكما جيد على الأقل تبادل السلام.