مباحث الضرائب تضبط 196 قضية متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 196 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة كل أشكال الجريمة، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.