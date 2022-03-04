انتهاء أعمال تطوير عيادتي علي بن أبي طالب وصحة مدرسية طنطا

أكد الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، الانتهاء من أعمال التطوير الجزئي بعيادة على بن أبى طالب وصحة مدرسية ثاني بطنطا، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات واستكمال أعمال الإنارة والتجهيزات وتوفير الأثاث غير الطبي، بالإضافة إلى استكمال أعمال النظافة وكذا تطبيق معايير الجودة في جميع مناطق العمل والمكاتب الإدارية.

وأوضح مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أن هذا يأتي في إطار خطة الفرع للنهوض بمستوى ورفع كفاءة البنية التحتية بجميع العيادات، مقدما الشكر لإدارة العيادات والفريق المعاون للجهد المبذول، لظهور عيادة على بن أبى طالب وعيادة صحة ثاني بصورة مشرفة للجميع، وبشكل يلاقي توقعات جمهور الهيئة من المنتفعين.

وعقد الدكتور سيد جلال مدير الفرع اجتماع المجلس التنفيذي الثالث للفرع بحضور مديري إدارات الفرع ومديري المستشفيات ومديري العيادات الشاملة وعيادات الصحة المدرسية.

وبدء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة قيام المستشفيات بزيادة عدد الأسرة الداخلي والرعايات لمرضى الكوفيد.

وتفعيل دور اللجان العلمية وأطباء العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية والمرور على الخطط العلاجية الموضوعة وتدريب فرق العمل على البروتوكول العلاجي المحدث ومتابعة موقف المستلزمات والأدوية وتوفير النواقص.

وتكليف فرق الصيانة للمرور على الشبكات ومخارج الأكسجين بواقع ٣ مرات يوميا.

وتم مناقشة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز وما تم تحقيقه بحملة الأنيميا والتقزم وحملة فيروس سي لطلاب المدارس في إطار مبادرات رئيس الجمهورية للكشف الطبي على طلاب المدارس، حيث تم تغطية العمل بالحملة من خلال ٢١ فريق عمل وبلغت نسبة الإنجاز لمبادرة فيروس سي ٩٠ ٪ من إجمالي المستهدف ويقدر بي ٨٦ ألف طالب، كما تعدت نسبة الإنجاز بحملة الأنيميا والتقزم نسبة ٩٠ ٪ من إجمالي المستهدف وتم وضع خطة لفرق الربط ومدخلي البيانات لتغطية المستهدف.

ومن الجدير بالذكر وصول الفرع للمركز الثاني على مستوى الهيئة في نسب الإنجاز المطلوبة.



وقام السادة مديري العيادات بعرض الموقف الحالي لمراكز السكر بعد بدء تشغيل مركز سكر المحلة في إطار خطة الهيئة لإدخال خدمات تخصصية لخدمة المرضى، ويجري حاليا التجهيز لبدء تشغيل مركز سكر عيادة على بن أبى طالب خلال الأسبوع الحالي بعد استكمال أعمال التطوير والتجهيزات وتدريب فرق العمل على التطبيق.

كما تم عرض الموقف الحالي بلجان إثبات الإعاقة بعيادة على حيث تم البدء منذ أسبوع تقريبا بعد تشكيل لجان العمل ويبلغ عددها ٥ لجان في كافة التخصصات، وتم مناظرة عدد ٤٨ حالة بنظام الحجز الإلكتروني المسبق.

كما تم مناقشة وتحليل تقارير المرور لمختلف الجهات لوضع حلول من خلال مشاركة الجميع في وضع وتنفيذ خطط التطوير.

وتعدت نسب التحسن في الأداء لمختلف الوحدات ٨٠ ٪ من إجمالي الأداء العام.

وأكد مدير الفرع تشغيل وحدة الحضانات الجديدة بمبرة المحلة بقوة ١٠ حضانات ويجري التجهيز لتشغيل عدد ٨ حضانات إضافية بعد استكمال التجهيزات، كما يجري التجهيز لتشغيل وحدة الرعاية المركزة بقوة ١٥ سرير خلال الأسبوع الحالي.

وتم الانتهاء من تطوير وتجهيز مركز إصدار بطاقات سمنود ومن المقرر افتتاحه رسميا خلال الأسبوع الحالي، كما أنه تم الانتهاء من عقود التشغيل الخاصة بجهاز الفرم الطبي وتانك الأكسجين بمبرة المحلة ومن المقرر تشغيلهم خلال اسبوعين تقريبا بعد استكمال توقيعات الشركات المتعاقدة.

ومن المقرر تزويد مستشفى المجمع الطبي بعدد ٥ ماكينات كلي خلال الأسبوع الحالي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي لزيادة معدلات استقبال المرضى وتشغيل الوحدة بالطاقة القصوى بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتشغيل.

ويجري حاليا توفير التجهيزات لغرف عمليات المجمع الطبي وسوف يتم استلام التجهيزات خلال الأسبوع الحالي لبدء تشغيل عدد ٣ غرف بعد انتهاء أعمال التطوير بها.

وتقديرا للجهد المبذول تم تكريم فريق التمريض الحاصل على المراكز الأولى في مسابقة أفضل زي تمريضي وأداء تمريضي على مستوى الهيئة.

وتكريم فريق العمل وإدارة مستشفى مبرة طنطا تقديرا لهم لحصولهم على المركز الثاني في مسابقة أفضل أداء بالرعايات المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية بحضور ٦٠ مستشفى من مختلف الجهات.

وأشار مدير الفرع بأنه يجرى حاليا إعداد مؤشرات أداء موحدة لتقييم عمل الوحدات وتكليف فرق المرور للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة تنفيذ خطط تطوير نظم العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسوف يتم تكريم الحاصلين على المراكز الاولي من الوحدات طبقا لمعايير الأداء ونسب الإنجاز.