انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات «المهندسين» فى الإسكندرية

انطلقت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية في العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة لاختيار رئيس نقابة المهندسين، والنقيب العام ومقعد مكملين وسط إجراءات احترازية مشددة داخل نادى المهندسين.

وقال المهندس محمد فتح الباب رئيس لجنة الانتخابات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات المرحلة الثانية، وتقسيم اللجان إلى 32 لجنة انتخابية حسب تخصصات كل مهندس وتسهيل إجراءات التصويت.

وأضاف أنه في كل لجنة سيتم التصويت بثلاثة صناديق لاختيار 3 مقاعد، هما النقيب العام ورئيس نقابة الإسكندرية ومقعد مكملين، مؤكدا أن كافة اللجان تحت إشراف قضائي كامل.

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية