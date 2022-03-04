وأسباب وطريقة العلاج من «الإمساك» خلال فترة الحمل

تعاني معظم السيدات خلال فترة الحمل من لإمساك، وهذا بسبب التغيرات الهرمونية ونمو الجنين، فهذا أمر حاسم لا يمكن تغييره، حيث يصيب ما يصل إلى 40% من النساء الحوامل بالإمساك، بشكل لا يمثل ضررا على الجنين، حيث يتم الإصابة به في الثلث الثالث من الحمل عندما يمكن للجنين المتنامي، والرحم أن يضغط على الأمعاء ويحدث أيضا أثناء فترة الولادة.

وفقًا لموقع" insider" ما الذي يسبب الإمساك، وما هو العلاج المناسب للعودة للوضع الطبيعي.

أسباب التعرض للإمساك

- التغيرات الهرمونية

يعاني النساء الحوامل الكثير من التغيرات الهرمونية، ولكن التغيير الذي قد يزعجهم هو زيادة هرمون البروجسترون، حيث ينتج البروجسترون عن طريق المبايض والمشيمة أثناء الحمل يبطئ الجهاز الهضمي، جزئيًا للسماح للجسم بامتصاص العناصر الغذائية الإضافية من الطعام

يقول الدكتور تران: "يظل البراز في الأمعاء لفترة أطول ويتم إخراج المزيد من الماء منه، ويصبح البراز أكثر صلابة، مما يؤدي إلى الإمساك".

- الجفاف والنظام الغذائي

النساء الحوامل يحتاجن إلى كمية من الماء أكثر من غيرهن، لأن أجسامهن تفرز سوائل إضافية، وغالبًا يتعامل الحوامل مع النفور من الطعام والغثيان الذي يجعل من الصعب تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك.

. جنين كبير

عندما ينمو جنينك ويتوسع الرحم، يمكن أن يضغط على الأمعاء وهذا سبب انتشار الإمساك في الثلث الثالث من الحمل عندما يكون الجنين في أكبر حالاته.

. تناول مكملات الحديد

يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بنقص الحديد، لذلك يتناول الكثير منهم مكملات الحديد أو فيتامينات ما قبل الولادة للوصول إلى 27 ملليجرام من الحديد

كيفية علاج الإمساك أثناء الحمل:

تغيير الطريقة المعتادة:

شرب الكثير من الماء للرطوبة، فهذا يقلل من عملية الإمساك، شرب ما بين 8ـ12 كوبا يوميا، يقول تران أن أهم جزء في منع الإمساك هو شرب الماء.

تناول الكثير من الألياف:

مثل الفواكه، والخضروات، تعمل الألياف علي تخفيف الإمساك وتقلل من خطر مضاعفات الحمل، بما في ذلك تسمم الحمل، يجب على الحوامل تناول 28 جرامًا من الألياف يوميًا، ولدعم صحة القولون أيضا.

ممارسة الرياضة:

تساعد التمارين الرياضية في تخفيف الإمساك يجب على الحامل، ممارسة التمارين المعتدلة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع يُعد المشي والسباحة واليوجا ما قبل الولادة خيارات رائعة للحوامل.

تدليك البطن

تدليك البطن يمكن أن يقاوم الإمساك ل، اتخذ وضعًا مريحًا ، مائلًا إلى جانب واحد، ولكن ليس مسطحًا على ظهرك، قم بتدليك معدتك بلطف في اتجاه عقارب الساعة، وهو نفس الاتجاه الذي يمر فيه البراز عبر الجهاز الهضمي.