الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير فرنسي: تصاعد الهجمات في أوكرانيا أمر مقلق وخطير جدًا

وزير الشؤون الأوروبية
وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، إنه لا بد أن يقف الاتحاد الأوروبي بحزم في مواجهة تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف الوزير الفرنسي، أنه “من السابق لأوانه تقييم عواقب الحريق الذي اندلع بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا”.

وتابع بون في حديثه للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي في آرل بجنوب فرنسا:"نشهد تصاعدا في الهجمات، وهو أمر مقلق وخطير جدا".

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم الجمعة أنه تم إخماد حريق شب في مبنى تدريب بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أثناء قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إنه “لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا التي تنتج أكثر من خمس الكهرباء في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق أظهر تسجيل فيديو من المحطة تحققت "رويترز" من صحته، قصفًا ودخانًا يتصاعد بالقرب من مبنى مكون من خمسة طوابق في مجمع المحطة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل اتال، إن بلاده تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا، لتكون هناك فرصة لبدء المفاوضات، مؤكدا رغبة فرنسا في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

الهجمات الروسية الاتحاد الأوروبي وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي الاتحاد الشؤون الأوروبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

فيديو يكشف لحظة اندلاع حريق محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

لقاء القمة الموسع بين السيسى ورئيس وزراء اليونان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور سلوفاكيا وتثمن استقبالها 80 ألف لاجئ أوكرانى

من العاصمة الإدارية.. تنفيذ خطة حماية المناطق الساحلية والأثرية من آثار المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران