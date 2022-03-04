وزير فرنسي: تصاعد الهجمات في أوكرانيا أمر مقلق وخطير جدًا

قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، كليمان بون، إنه لا بد أن يقف الاتحاد الأوروبي بحزم في مواجهة تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأضاف الوزير الفرنسي، أنه “من السابق لأوانه تقييم عواقب الحريق الذي اندلع بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا”.

وتابع بون في حديثه للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية بالاتحاد الأوروبي في آرل بجنوب فرنسا:"نشهد تصاعدا في الهجمات، وهو أمر مقلق وخطير جدا".

وذكرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم الجمعة أنه تم إخماد حريق شب في مبنى تدريب بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أثناء قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إنه “لا يوجد ما يشير إلى ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا التي تنتج أكثر من خمس الكهرباء في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق أظهر تسجيل فيديو من المحطة تحققت "رويترز" من صحته، قصفًا ودخانًا يتصاعد بالقرب من مبنى مكون من خمسة طوابق في مجمع المحطة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل اتال، إن بلاده تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن في أوكرانيا، لتكون هناك فرصة لبدء المفاوضات، مؤكدا رغبة فرنسا في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.