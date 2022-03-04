الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء قادة أستراليا والهند واليابان في طوكيو

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض  أن الرئيس الأمريكي جو بايدن،سوف يلتقي بقادة أستراليا والهند واليابان في طوكيو.

وذكر البيان أن القمة مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، والهندي ناريندرا مودي، والياباني فوميو كيشيدا سوف تعقد بحضور هؤلاء القادة شخصيا "خلال الأشهر المقبلة".
 

يشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة الأربعة، المعروفة أيضا باسم الحوار الأمني الرباعي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي وتسبب في تسونامي عام 2004 وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في عام .2007

وعلي صعيد آخر ، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة مع قادة تحالف الحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، لكن بيان القمة لم يشمل إدانة لعملية روسيا بأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض اجتماع بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون "لمناقشة الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها على المحيطين الهندي والهادئ".

واقتصر البيان المشترك لتحالف "كواد" على إعلان أن القادة "ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا"، لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة  للعمل العسكري الروسي لأوكرانيا.

وجددوا دعوتهم لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي"، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تحذير جديد من أهداف بكين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي.

وامتنعت نيودلهي مرة أخرى عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب "روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم ضغوط شديدة من الولايات المتحدة التي تدعو الهند إلى استخدام "تأثيرها" على موسكو.

اليابان الرئيس بايدن أستراليا الرئيس الامريكي الأمريكي أمريكي لرئيس الأمريكي رئيس الأمريكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

فيديو يكشف لحظة اندلاع حريق محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

لقاء القمة الموسع بين السيسى ورئيس وزراء اليونان يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور سلوفاكيا وتثمن استقبالها 80 ألف لاجئ أوكرانى

من العاصمة الإدارية.. تنفيذ خطة حماية المناطق الساحلية والأثرية من آثار المناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران