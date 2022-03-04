الرئيس الأمريكي يعتزم لقاء قادة أستراليا والهند واليابان في طوكيو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن،سوف يلتقي بقادة أستراليا والهند واليابان في طوكيو.

وذكر البيان أن القمة مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، والهندي ناريندرا مودي، والياباني فوميو كيشيدا سوف تعقد بحضور هؤلاء القادة شخصيا "خلال الأشهر المقبلة".



يشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة الأربعة، المعروفة أيضا باسم الحوار الأمني الرباعي، في أعقاب الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي وتسبب في تسونامي عام 2004 وتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في عام .2007

وعلي صعيد آخر ، عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة مع قادة تحالف الحوار الأمني "كواد" الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، لكن بيان القمة لم يشمل إدانة لعملية روسيا بأوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض اجتماع بايدن مع رئيس وزراء كل من الهند ناريندرا مودي واليابان فوميو كيشيدا وأستراليا سكوت موريسون "لمناقشة الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها على المحيطين الهندي والهادئ".

واقتصر البيان المشترك لتحالف "كواد" على إعلان أن القادة "ناقشوا النزاع والأزمة الإنسانية الجارية في أوكرانيا"، لكن البيان المشترك لا يتضمن إدانة للعمل العسكري الروسي لأوكرانيا.

وجددوا دعوتهم لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، تُحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية ولا يسلط فيها على الدول أي ضغط عسكري واقتصادي وسياسي"، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تحذير جديد من أهداف بكين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي.

وامتنعت نيودلهي مرة أخرى عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يطالب "روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا"، رغم ضغوط شديدة من الولايات المتحدة التي تدعو الهند إلى استخدام "تأثيرها" على موسكو.