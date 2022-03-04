واشنطن تدعو إلى الحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد فى ليبيا

دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى "الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة" في العملية السياسية الليبية الجارية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب لقاء عقده نورلاند في تونس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن المنطقة الغربية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقال نورلاند إن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء أهمية الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن".

على جانب آخر، قال نورلاند - في تغريدة نشرتها صفحة السفارة عبر (تويتر)، إنه التقى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في تونس، وأثنى على جهوده في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أجل توحيد المصرف المركزي، ودعمه لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

وأكد الحبري من جهته، التزامه باستكمال إعادة توحيد المصرف المركزي دون تأخير، بحسب تغريدة السفير الأمريكي.