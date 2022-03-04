الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو إلى الحفاظ على الهدوء وعدم التصعيد فى ليبيا

ريتشارد نورلاند
ريتشارد نورلاند

دعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلى "الحفاظ على الهدوء من جميع الأطراف وعدم تصعيد التوترات في هذه اللحظة" في العملية السياسية الليبية الجارية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب لقاء عقده نورلاند في تونس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن المنطقة الغربية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وقال نورلاند إن "أعضاء اللجنة أكدوا خلال اللقاء أهمية الانتقال إلى الانتخابات الوطنية في أسرع وقت ممكن".

على جانب آخر، قال نورلاند - في تغريدة نشرتها صفحة السفارة عبر (تويتر)، إنه التقى نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري في تونس، وأثنى على جهوده في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير من أجل توحيد المصرف المركزي، ودعمه لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

وأكد الحبري من جهته، التزامه باستكمال إعادة توحيد المصرف المركزي دون تأخير، بحسب تغريدة السفير الأمريكي.

 

الانتخابات الولايات المتحدة الاقتصادية الأمريكي المنطقة الغربية المصرف المركزي محافظ مصرف ليبيا

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