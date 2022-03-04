البنك الأوروبى: حريصون على مساندة المشروعات التنموية في تونس

أكدت المكلفة بالبنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عائدة سيتديكوفا "Aida Sitdikova"، حرص مجموعة البنك على مساندة المشروعات التنموية في تونس وتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين خصوصا في قطاع الطاقات المتجددة.



جاء ذلك خلال لقائها مع وزيرة الصناعة التونسية نائلة نويرة القنجي، بمقر الوزارة، حيث تناول الجانبان مختلف أنظمة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة .



وأعربت سيتديكوفا عن استعداد البنك لتمويل العديد من المشروعات في هذا المجال وبلورة خارطة طريق لخفض انبعاث الكربون للقطاع الصناعي حتى عام 2050، والعمل على حماية البيئة والمحيط.



وفي السياق، أكدت القنجي - في بيان لوزارة الصناعة التونسية اليوم - حرص الحكومة على دفع الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة من خلال المصادقة على دفعة من المشروعات الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاواط، وإطلاق طلب عروض جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1500 ميجاواط ، ضمن البرنامج الوطني للنهوض بالطاقات المتجددة والانتقال الطاق للفترة( 2022 -2025.).