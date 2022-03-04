الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات الروسية: واشنطن على علم بخطط أوكرانيا النووية

سيرجي ناريشكين
سيرجي ناريشكين

كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرجي ناريشكين، أن الولايات المتحدة كانت على علم بخطط أوكرانية لإنتاج أسلحة نووية لكنها لم تتدخل.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي - في بيان له - إن أوكرانيا احتفظت بالإمكانيات التقنية لإنتاج أسلحة نووية، مبينا في الوقت ذاته أن هذه القدرات أعلى بكثير من تلك الموجودة في إيران أو كوريا الشمالية.

وأكد أن السياسيين الغربيين يسمون ما يحدث "حربا باردة جديدة"، غير أنه بالنسبة لروسيا هذه الحرب "ساخنة" بالفعل، مشددا أن الغرب لا يحاول فقط إحاطة روسيا بستار حديدي جديد، بل يحاولون تدمير الاتحاد الروسي على حد تعبيره.

 وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على قناعة تامة بأن الروسيين والأوكرانيين شعب واحد.

وأكد بوتين، في كلمة، أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن روسيا تحارب "النازيين الجدد"، مضيفًا: "يمكننا رؤية ذلك خلال القتال، نرى أنهم يملكون مرتزقة أجانب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية، إنهم يمنعون مئات الرعايا الأجانب من مغادرة مناطق القتال".

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات إنسانية آمنة للمدنيين والرعايا الأجانب في مناطق القتال للمغادرة، مؤكدًا أن مقاتلي التشكيلات القومية لا تسمح لهم بالمغادرة، لافتًا إلى أن أفراد القوات المسلحة الروسية يقومون بعمل بطولي في أوكرانيا و يحرصون على عدم و قو ع أي ضحايا من المدنيين الأوكرانيين، مستعرضًا بعض "الأعمال البطولية"، على حد و صفه، للجنود و القادة الروس خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

و عبرالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فخره الشديد بانتمائه إلى الأمة الرو سية، مضيفًا : "من واجبنا أن ندعم جيشنا الذي يحارب من أجل كل شعب روسيا".

الولايات المتحدة إيران الاتحاد أوكرانيا نووي كوريا الشمالية جهاز الاستخبارات روسي

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