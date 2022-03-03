الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

آية البحيري تخطف الأضواء بـ«من حبي فيك يا جاري».. ولجنة التحكيم: «ليكي حضور»

آية البحيري
آية البحيري

قدمت المتسابقة آية البحيري من محافظة البحيرة إحدى متسابقات الغناء أغنية "من خوفي فيك يا جاري"، على مسرح الدوم ضمن منافسات مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم المعروض حاليا على قناة أون بشكل مميز وأداء واثق وسط تفاعل كبير من الجمهور.

مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم على قناة أون

وعبر المايسترو نادر عباسي عن إعجابه بصوتها لكنه منحها نصيحة لملئ الفراغات في الأغنية، وأكد أنه يحب الأغنية كثيرة وعربها مميزة ولكنه قال إنه يشعر أنها تغني بنصف صوتها ولديها الكثير، بينما قال المخرج تامر محسن، إنها لديها حضور وابتسامة مميزة على المسرح، وقالت الفنانة ليلى علوي إنها أحبت الأغنية وختام الأغنية على المسرح وأنها لديها تعليق أن كل المتسابقين لا بد أن يبعدوا المايك عن وجههم.

وبدأت قبل قليل، الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني ويقف كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تنفيذ شركة ميديا هب “سعدي _ جوهر” وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

الحلقة السابقة من برنامج الدوم على أون

وكانت منافسات مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، بدأت مساء الجمعة الماضية، على قناة «أون»، وقدم المتسابقون فى فئات البرنامج الثلاث: التمثيل والتقديم التليفزيونى والغناء، عروضًا مبهرة أمام لجنة التحكيم الجديدة.

وتأهل من الحلقة السابقة 5 متسابقين للمرحلة النهائية بواقع 2 في فئة الغناء و2 في فئة التمثيل وواحد في فئة التقديم التليفزيوني، على أن يتواجد متسابقين في فئة التصويت الجماهيري التي تبدأ 11 مارس الجاري لضمان البقاء في المرحلة النهائية.

مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم على قناة أون الحلقة السابقة من برنامج الدوم على أون آية البحيري الغناء من خوفي فيك يا جاري مسرح الدوم برنامج الدوم

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التنمية بأثر رجعى

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