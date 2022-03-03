الجمعة 04 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هانى شاكر لعمر كمال: «وانت بتهزر ماتحطش اسمى فى جملة مفيدة»

هاني شاكر
هاني شاكر

قال النجم الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن زيارته الأولى لمحافظة قنا رائعة، وأنه جاء لإسعاد الجمهور، كما يرى أن أهل قنا ما زالوا يفضلون الفن الأصيل ومتمسكين به، كما سمع عنهم.

وأضاف أمير الغناء العربي في تصريحات لـ «الدستور»، أن ما يحدث على السوشيال ميديا أمر محزن، ورغم أن لها العديد من المميزات، لكنها تحمل جزءًا كبيرًا من السلبيات تؤثر على المجتمع وتشكيل فكره.

وأوضح أن سرقة حسابه جاءت وسط انتشار جرائم مماثلة، مؤكدًا أن صفحته ليست الوحيدة التي تتعرض للسرقة، بل تعرضت قبلها صفحات أخرى لزعماء ورؤساء وشخصيات عامة.

وعن أزمة مطربي المهرجانات، أشار نقيب الموسيقيين إلى أن النقابة لا تكن عداوة لأحد، أو تتربص بأحد، بل إن الباب مفتوح لكل من يريد تقديم فن حقيقي، أما ما حدث مع عمر كمال قال "أنت بتهزر مع متابعينك مينفعش تحط اسم هاني شاكر في جملة مفيدة".

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودي محافظ قنا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء ، الذى  تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي ، بحضور  الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، و حازم عمر نائب محافظ قنا ، والدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار و العميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة ، المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والإعلامى مصطفى بكرى ، و محمد احمد الجبلاوى ، و مصطفى محمود مصطفى ، والعمدة مبارك ، أعضاء مجلس النواب ، و طارق رسلان ، محمد كمال موسى ، احمد عبدالماجد الاحمر ، وعبدالفتاح دنقل أعضاء مجلس الشيوخ ، وعدد من القيادات الأمنية ، وقيادات وزارة الثقافة والسياحة والآثار و الأجهزة التنفيذية وأكثر من 4 الآف من ابناء  محافظة قنا.

موسيقى خلال مارس على الاول هاني شاكر صور سياح

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