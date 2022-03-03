تشييع جثمان أحد ضحايا حادث سقوط شجرة على «سيارة عمال» بالدقهلية

شيع المئات من أهالي قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثمان محمد عيد، أحد ضحايا سقوط شجرة على سيارة نقل تقل عددا من العمال أثناء عودتهم من عملهم بإحدى حقول البصل مما تسبب في وفاة 3 بينهم سيدتين وإصابة 20 آخرين.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الضحية والذين أطلقوا عليه "شهيد لقمة العيش" بمسجد المجاور لمقابر القرية وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين ظلوا منتظرين وصول جثامين الضحيتين الأخرتين.



وكان طريق المنصورة - أجا قد شهد وقوع حادث مروع اثر سقوط شجرة ضخمة على سيارة نقل جامبو محملة بعمال يومية بشجرة نتيجة الرياح الشديدة والطقس السيء الذي تتعرض لها البلاد صاحبة رياح شديدة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية نقيطة بحدوث حادث تصادم سيارة نقل جامبو محملة بعمال يومية بأحد الأشجار على طريق منية سندوب - نقيطة ووجود متوفين ومصابين.



انتقلت سيارات الاسعاف وضباط مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل جامبو تحمل أرقام د ا س 9782 حمراء اللون بأحد الاشجار علي الطريق وتبين مصرع سيدتين احدهما مجهولة وإصابة 15 آخرين وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين إلي مستشفي الطوارئ الجامعي.

وأكد احد المصادر الطبية انه توفي في الحادث " زينب عبد البديع خليل محمد" 57 عامًاو"أم حسن السيد أبو سليمان"60 عامًا، محمد عيد ويقيمون بقرية نقيطة مركز المنصورة، .



كما أصيب في الحادث 20 وهم كل من: زينب عيد البديع،55عامًا، وأم الفرح أسعد علي60 عامًا، سحر شعبان محمد 50 عامًا، وخالد إبراهيم المصري 39عامًا، ومحمد عبد الحميد العرابي 63عامًا، وشقيقه أحمد 38عامًا، وأمينة السيد 60عامًا، وهدية فتحي أبو جلال44عامًا، ومروة فتحي بدين 30عامًا، ورضا محمد الشنهاب، 30عاما، وفوز محمد عطية 45عامًا، وشيماء حسن 24عامًا، ورضا هلال بدر 60عامًا، وسعد أسعد عباس العزب 60عامًا،وهانم أو الكمال65عامًا، وعطيات عثمان طلبة 75عامًا، وسعيدة عيد المعطي طه إبراهيم55عامًت،شربات القناوي 45عامًا، ومحمد السيد علي إبراهيم 76عامًا،وشربات جمال الصعيدي 45عامًا، ومقيمون جميعا بقرية نقيطة مركز المنصورة، كما تبين اصابة سائق السيارة ويدعي وليد محمد سامي اسماعيل 45عامًا.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.