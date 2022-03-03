الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بتزوير المحررات الرسمية فى المعصرة 4 أيام

تزوير
تزوير

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بحبس متهمين، بتزوير محررات رسمية مقابل مبالغ مالية، في منطقة المعصرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تخصص شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة، فى اصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية، واتخاذهما من دائرة قسم شرطة المعصرة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وعثر بحوزتهما على «عدد من إيصالات سحب "التـراخيص" خاليـة البيانـات ممهـوريـن بـخـاتم شعار الجمهوريـة "مزورين" - مبلغ مالى - 10 زجاجات مدون عليها "تامول" - ١٤٣٨ عبوة عقاقير طبية "منشطات"».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للإيصالات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية، والعقاقير الطبية للبيع بالسوق السوداء، وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق. 

نيابة حلوان الجزئية تزوير المعصرة التحقيقات محررات رسميه شعار الجمهورية

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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