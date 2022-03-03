بوتين: الروسيون والأوكرانيون شعب واحد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على قناعة تامة بأن الروسيين والأوكرانيين شعب واحد.

وأكد بوتين، في كلمة، أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن روسيا تحارب "النازيين الجدد"، مضيفًا: "يمكننا رؤية ذلك خلال القتال، نرى أنهم يملكون مرتزقة أجانب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية (...)، إنهم يمنعون مئات الرعايا الأجانب من مغادرة مناطق القتال".

أشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الروسية وفرت ممرات إنسانية آمنة للمدنيين والرعايا الأجانب في مناطق القتال للمغادرة، مؤكدًا أن مقاتلي التشكيلات القومية لا تسمح لهم بالمغادرة، لافتًا إلى أن أفراد القوات المسلحة الروسية يقومون بعمل بطولي في أوكرانيا ويحرصون على عدم وقوع أي ضحايا من المدنيين الأوكرانيين، مستعرضًا بعض "الأعمال البطولية"، على حد وصفه، للجنود والقادة الروس خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

وعبر بوتين، عن فخره الشديد بانتمائه إلى الأمة الروسية، مضيفًا : "من واجبنا أن ندعم جيشنا الذي يحارب من أجل كل شعب روسيا".

أضاف الرئيس الروسي أنه سيجري تعويض عائلة كل جندي قُتل في الحرب الأوكرانية "ممن يدافعون عن روسيا" بأكثر من 7 ملايين روبل روسي وتعويض شهري أيضًا كما سيحصل المصابون على تعويضات بحوالي 5 ملايين روبل.

وأشار إلى أن العمليات الروسية في أوكرانيا تتم من أجل "روسيا ومن أجل حياة سلمية ومن أجل شعب دونباس"، مضيفًا أن الهدف أيضًا يعود إلى رغبة موسكو في عدم إيجاد أحد تهديد لروسيا بما في ذلك الأسلحة النووية.

وشدد على أن الشعب الروسي "يفتخر بقواته المسلحة"، مشددًا على أن الدولة الروسية ستقوم بما في وسعها لدعم أسر الجنود، وأنهى بوتين حديثه بالتأكيد على أن العمليات العسكرية تمضي كما خُطط لها مسبقًا.