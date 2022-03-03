تجميل ورفع كفاءة مبنى إدارة الشباب والرياضة بالبلينا في سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بأعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى إدارة الشباب والرياضة بالمركز، وشملت الأعمال دهان وتجميل واجهة المبنى من حوائط ونوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء .

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة " علشان يكمل جمالها " التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف الى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

فيما عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لتدشين حملة " طرق الأبواب " التي تستهدف الوصول إلى كل المواطنين بنطاق المحافظة وتطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد، للفئات العمرية الأكبر من 12 عاما، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء أبو الحجاج بكر مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ووكلاء وزارات " التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء، والتأمين الصحي، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والأزهر، والأوقاف " .

وأوضح محافظ سوهاج أن الحملة سوف تبدأ من يوم الأحد القادم 6 وحتى 15 مارس الجاري، بجميع مدن وقرى المحافظة، لافتا إلى نشر 1220 فريق طبي متنقل بجميع أنحاء المحافظة، بهدف الوصول إلى كل المواطنين، مناشدا أهالي سوهاج بضرورة التعاون مع تلك الفرق والحصول على اللقاح حماية للجميع .

ووجه " الفقي " جميع الجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، والإعلان عن الحملة بجميع الإذاعات المحلية، والمؤسسات الحكومية، والصفحات الرسمية للمحافظة والمديريات.

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة أن حملة طرق الأبواب بالمحافظة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة، لاستهداف أكبر عدد من المواطنين والوصول إليهم في منازلهم، مشيرة إلى أن الحملة ستكون تحت شعار " تطعيمك مسئوليتنا .. حمايتك مسئوليتنا " .