قصور الثقافة تواصل فعاليات «حياة كريمة» بمركز كفر الدوار

تواصل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة "حياة كريمة" الثقافية من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى بالتعاون مع وزارتي "الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، جمعيات المجتمع المدني، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بفرع ثقافة البحيرة بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، بقري حياة كريمة بمركز كفر الدوار "الروضة، وشبل، والطرح، واربع عزب، وفايق، وسيدي غازي، والبسلقون" وتوابعهم، خلال الفترة من 25 فبراير حتى 9 مارس 2022.

أقيم عدد من الورش الفنية والحرف اليدوية ضمن فعاليات خامس أيام المبادرة بمدرسة منصور الشنديدي الابتدائية بقرية الاربع عزب التابعة للوحدة المحلية لقومبانية ابوقير بمركز كفر الدوار، تضمنت ورش "عمل اكسسوار من عجينة السيراميك للمدربة شيرين عفيفي، حلي للمدربة رشا عمارة، اعواد البامبو للمدرب طارق متولي، تعليم قص وخياطة الاسدال للمدربة اماني ابو العينين، تعليم مبادئ الكروشيه وغرزة السلسلة للمدربة عزة قبيصه، الرسم على رقائق النحاس للمدرب مصطفى اسماعيل، عمل اشكال من الفوم والجليتر للمدربة ايمان غزلان، اكتشاف الموهوبين في الرسم لجيهان مبروك".

وبالتزامن عقدت محاضرة تنمية بشرية للدكتورة نيفين عادل مدير وحدة التدريب بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية دارت حول أهمية تحقيق الذات والتخطيط للحياة للوصول للأهداف المرجوة وكيفية الاستفادة من وسائل تواصل الاسرة بما يحافظ عليها ويحميها من التفكك، كما ألقى صلاح عبد الحميد مدير عام مركز الاعلام سابقا بكفر الدوار محاضرة عن كيفية الحصول على طاقة ايجابية والمحافظة عليها بالبعد عن الاشخاص المحبطين ومصدري الطاقة السلبية، والتحصن ضد الضغوط عن طريق الرياضة وممارسة الهوايات والاقتداء بالنماذج الناجحة.

اختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لتحريك العرائس قدمه فريق اجيال تحت اشراف الفنان عمرو حمزة، تلاه حفل موسيقي لكورال قصر الطفل بدمنهور بقيادة المايسترو احمد صابر

إشراف ايمان ابو دنيا، قدم فيه مجموعة من الاغاني منها "مصر يا ام الدنيا، هنحب مين غيرها، لما كنا صغيرين، بلدى بلدى يابلدى، احلف بسماها وبترابها، ياحبيبتى يامصر، تفوت عليكى المحن، حبيت بلدى، مصر هى امى".

صورة من الفعالية

302059df-1c9f-41fc-b889-a6f640a3672c

a3c73b7e-9b2f-46a3-ae8c-e5413d014baf