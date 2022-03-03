الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم مهرجان أسوان في حلقة خاصة من «سبوت لايت» مع شيرين سليمان

شيرين سليمان
شيرين سليمان

تغطية خاصة وكواليس حصرية تنقلها الإعلامية شيرين سليمان من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السادسة وذلك في الحلقة القادمة من برنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، وتبدأ التغطية بلقاءات خاصة مع نجوم حفل الختام ومنهم سوسن بدر وأحمد فتحي وريم البارودي وسلوى خطاب وشيري عادل وأحمد مجدي وبسمة وداليا البحيري وغيرهم من النجوم الذين حرصوا على حضور الافتتاح.

كما تنقل أيضا كواليس خاصة من فعاليات المهرجان ومنها ندوة تكريم كلا من النجمة سوسن بدر والمخرجة أنعام محمد علي، وتلتقي أيضا بصناع الفيلم السعودي قولرير الذي شارك في المهرجان، وتلتقي بعدد من الفنانين التشكيليين الذين شاركوا في سمبوزيوم  المرأة والحياة الذي أقيم على هامش المهرجان وتختتم الحلقة الخاصة بتغطية لفعاليات حفل الختام الذي شهد تكريم الفائزين وحضره عدد من النجوم الذين كشفوا عن رأيهم في الدورة السادسة من المهرجان.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع على شاشة صدى البلد في تمام الساعة العاشرة مساءً والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة ١ ظهرا على صدى البلد ١ ويوم الاثنين ٨ مساء على صدى البلد ٢.

الفن فعاليات التسويق محمد ختام صدى البلد السبت ريم البارودي الثقافة حصر

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