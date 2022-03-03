تفاصيل التحريات فى اتهام أمين عهدة باختلاس 1.6 مليون جنيه

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة باختلاس مليون و600 ألف جنيه من أموال جهة عمله بدائرة قسم شرطة العياط محافظة الجيزة.

وجاء فى أقوال عقيد شرطة بالإدارة العامة لشرطة التموين، أن تحرياته السرية دلت على اختلاس المتهم قيمة العجز الذي وجد في عهدته من أصناف البضائع المملوكة للشركة المصرية لتجارة الجملة جهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته.

أحالت النيابة العامة، أمين عهدة بإحدى شركات تجارة الجملة للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة اختلاس مليون وستمائة ألف جنيه من أموال جهة عمله بدائرة قسم شرطة العياط محافظة الجيزة.

جاء في نص قرار الإحالة إنه بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "ا.ر" 39 سنة بائع أول بالشركة لتجارة الجملة ومقيم بأنه خلال الفترة من ۵/۳۱/ ۲۰۲۱ حتی 11 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة العياط محافظة الجيزة بصفته موظفة عامة ومن الأمناء على الودائع ( أمين عهدة فرع جملة العياط المملوك للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس البضائع البالغ قيمتها 1644۳۲۰ جنيه (مليون وستمائة أربعة وأربعين الف وثلاثمائة خمسة وعشرين جنيه) المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته انفتى البيان لحفظها وتسليمها لمصانع التعبئة التابعة لجهة عمله فاختلسها لنفسه.