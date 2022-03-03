إعلان نتائج بطولة الريشة الطائرة للجامعات والمعاهد العليا

اختتمت اليوم فعاليات بطولة الريشة الطائرة على مستوى الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم (٤٩) طلبة وطالبات، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس، وذلك بمشاركة ٣١ طالبًا و٣٢ طالبة من ١٢ جامعة (البريطانية، حلوان، وزارة التعليم العالي، بني سويف، القاهرة، الأمريكية، الأكاديمية العربية، مصر المعلوماتية، جامعة عين شمس، مصر الدولية، الألمانية، الألمانية الدولية).

وأقيمت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والكابتن بهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد رمضان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت النتائج عن الآتي:

نتائج الفرق طلبة:

- المركز الأول: الأكاديمية العربية.

- المركز الثاني: جامعة مصر الدولية.

- المركز الثالث: جامعة عين شمس.

نتائج الفرق طالبات:

- المركز الأول: جامعة حلوان.

- المركز الثاني: الجامعة البريطانية.

- المركز الثالث: جامعة عين شمس.

نتائج الفردي طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمد مصطفي كامل (الأكاديمية العربية).

- المركز الثاني: الطالب/ كريم محمود أحمد (جامعة القاهرة).

- المركز الثالث: الطالب/ جون وديع وليم (جامعة مصر الدولية).

نتائج الفردي طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ نورا أحمد يسري، (الأكاديمية العربية).

- المركز الثاني: الطالبة/ جنا أشرف عز الدين (الجامعة الأمريكية).

- المركز الثالث: الطالبة/ سهيلة علي عبد المجيد (جامعة حلوان).

نتائج الزوجي طلبة:

- المركز الأول: الطالبان/ علي أشرف محمود و محمد علاء بكر (جامعة عين شمس).

- المركز الثاني: الطالبان/ جون وديع وليم ، وعمر عادل سليمان (جامعة مصر الدولية.

- المركز الثالث: الطالبان/ كريم محمود أحمد و مصطفي أحمد السيد (جامعة القاهرة).

نتائج الزوجي طالبات:

- المركز الأول: الطالبات/ أميرة حسام الدين حسن و سهيلة علي عبد المجيد، (جامعة حلوان).

- المركز الثاني: الطالبات/ إسراء محمد هاني و رنا إيهاب محمد (جامعة عين شمس).

- المركز الثالث: الطالبات/ كوثر محمد ربيع و منة الله أشرف محمد (الجامعة البريطانية).

نتائج الزوجي مختلط:

- المركز الأول: الطلاب/ محمد كامل مصطفي و/ نورا أحمد يسري، (الأكاديمية العربية).

- المركز الثاني: الطلاب/ علي أشرف محمود و/ إسراء محمد هاني (جامعة عين شمس).

- المركز الثالث: الطلاب/ كريم محمود أحمد وتقي علي محمد (جامعة القاهرة).