الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إشادات بأعمال رصف شوارع الإسكندرية.. ومواطنون: «تطوير الشوارع الجانبية ضرورة» (صور)

الاسكندرية
الاسكندرية

تواصل محافظة الإسكندرية على مدار الساعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع على معظم أحياء عروس البحر المتوسط، وفقا للخطة الاستثمارية 2022 لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

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وتستهدف الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى “2021 - 2022”، تطوير 120 شارع علي مستوى أحياء الإسكندرية، بتكلفة إجمالية تتخطى الـ137 مليون جنيه لتحقيق المستهدف من الخطة، فضلاً عن قيام الأجهزة المعنية بالحصر المستمر للطرق والمناطق التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات.

«الدستور» استطلعت ردود أفعال المواطنين على أعمال تطوير ورصف شوارع عروس البحر المتوسط.

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وبسؤال المواطنين، قال عمر مصطفى، إن اهتمام المحافظة برصف وترميم الطرق العامة واضح وأحدث تغييرًا كبيرًا لمسه المواطنين مؤخرًا، إلا أن الطرق الجانبية خرجت من مخطط التطوير رغم أهميتها باعتبارها البديل الحيوي لطريق الكورنيش.

من جانبه، قال محمد سعد، إنه أحد سكان منطقة سيدي بشر قبلي، والتي تعاني من الازدحام المروري خاصة مع انتشار مركبات “التوك توك” التي تساهم في تفاقم الأزمات المرورية خاصة مع عدم رصف الطرق بها رغم أهمية تلك المنطقة وتأثيرها على السيولة المرورية في المنطقة.

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أما “رضا الصافي”، فقد أكد أن عدم رصف الشوارع الجانبية يتسبب في العديد من الأزمات خاصة في فصل الشتاء، مطالبًا بوضع الشوارع الجانبية على خريطة تطوير المحافظة للطرق.

من جانبها، قالت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والكباري، إنه وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالأحياء أعمال الرصف والترميم، انتهت أعمال تطوير ورصف شوارع “دوران الشاطبي شارع الجيش وأمام كوتة مع شامبليون”، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت أنه تم رفع كفاءة الحارة القبلية أمام مكتبة الإسكندرية بطريق الكورنيش، وجاري رفع الكفاءة بطريق الكورنيش سيدي بشر بحري بالحارة القبلية والبحرين وأمام نادي السيارات بنطاق حي المنتزة أول وذلك وفقا للأولويات وذلك لتحقيق سيولة مرورية بالطريق. 

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وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية بتنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسير الحركة المرورية.

كما شدد على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة بأعمال التنفيذ بالخطة الاستثمارية الحالية، والعمل على رصف الأجزاء التي يتم كشطها أولا بأول، وذلك في إطار خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

أعمال رصف الطرق الإسكندرية مديرية الطرق والنقل الجمهورية الجديدة مطالب المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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