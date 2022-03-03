الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القومى للإعاقة يتقدم ببلاغ بشأن فيديو يتضمن إساءة لفتاة من ذوى الإعاقة

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ببلاغ إلى النائب العام بشأن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن استغلال وإساءة لفتاة من ذوي الإعاقة وتهديدها وسبها وترويعها.

 وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن ما ورد من أفعال في مقطع الفيديو يشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري خاصة في المواد 306 من قانون العقوبات، والمادة 53 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والمادة 50 مكرر من نفس القانون والمضافة بالقانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

 وأشارت المشرف العام على المجلس، إلى أنه إعمالا بمقتضى قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019 فإنه يحق للمجلس إبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك يخص حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقد تقدم المجلس بهذا البلاغ بصفته لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية تجاه الواقعة إعمالا بمقتضى أحكام الدستور والقانون، مشيرة إلى أن ردع مثل هذه السلوكيات من شأنه الحفاظ على كرامة وحقوق شريحة كبيرة من أبناء مصر هم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة النائب العام مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

بالتفصيل.. 8 قرارات حكومية جديدة اليوم

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

جنايات الزقازيق تقضى بإعدام 4 إرهابيين والمؤبد لـ22

«الأنفاق»: القطار الكهربائى لن يكون لفئة معينة.. وتذكرته فى متناول الجميع

الرئيس السيسى: مصر ستأخذ فى الاعتبار أولويات ومواقف كل الأطراف خلال COP 27

رابط صندوق التمويل العقاري للاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الحرب فى أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف