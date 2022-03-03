استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع «الجرجاوية» بحي غرب في سوهاج

واصلت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الجرجاوية الرئيسي بطول كليو متر، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق



ومن جانبه أوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال التطوير تشمل جانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتركيب بردورات جديدة، و بلاط الانترلوك، بالإضافة إلى أحواض رخامية للزراعة والتشجير بالجزيرة الوسطى للطريق، وذلك بالمناطق التي تم انتهاء الرصف بها، مع الالتزام بالمواصفات القياسية، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة.