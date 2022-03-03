«تعليم أسوان» تطلق قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسوان عن انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق ٣، ٤ مارس الجاري للعام الثامن، والتى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى كافة المواد الدراسية بإدارات أسوان وكوم امبو ونصر النوبة.

وأضافت المديرية، أن برامج القوافل التعليمية تهدف إلى رفع المستوى التعليمى لأبنائنا الطلاب وتدريبهم على المناهج الدراسية والأساليب الحديثة فى الامتحانات، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وتخفيف الأعباء على كاهل أولياء الأمور فى مواجهة الدروس الخصوصية.

وتقرر انعقاد القوافل التعليمية خلال يومى الخميس والجمعة فى إدارة نصر النوبة بمقر مدرستى توشكى الثانوية المشتركة ومحمد صلاح الدين الباقر الثانوية وفى إدارة كوم امبو بمدرستى أحمد موسى الثانوية بنات ومدرسة القهمورى الثانوية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، أما فى إدارة أسوان التعليمية تنعقد المحاضرات الساعة السادسة مساءً بمدرسة أسوان الثانوية بنات (التجريبية)