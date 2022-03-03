الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم أسوان» تطلق قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في أسوان عن انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق ٣، ٤ مارس الجاري للعام الثامن، والتى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى كافة المواد الدراسية بإدارات أسوان وكوم امبو ونصر النوبة. 

وأضافت المديرية، أن برامج القوافل التعليمية  تهدف إلى رفع المستوى التعليمى لأبنائنا الطلاب وتدريبهم على المناهج الدراسية والأساليب الحديثة فى الامتحانات، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وتخفيف الأعباء على كاهل أولياء الأمور فى مواجهة الدروس الخصوصية.

 وتقرر انعقاد القوافل التعليمية خلال يومى الخميس والجمعة فى إدارة نصر النوبة بمقر مدرستى توشكى الثانوية المشتركة ومحمد صلاح الدين الباقر الثانوية وفى إدارة كوم امبو بمدرستى أحمد موسى الثانوية بنات ومدرسة القهمورى الثانوية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، أما فى إدارة أسوان التعليمية تنعقد المحاضرات الساعة السادسة مساءً بمدرسة أسوان الثانوية بنات (التجريبية)

 

الشباب والرياضة الدروس الخصوصية صلاح الدين الدكتور طارق شوقي طلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

الحكومة: لا يوجد نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

وزير الدفاع يكرّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (صور)

السكة الحديد: تشديد الإجراءات الاحترازية داخل محطات الوجه البحرى والقبلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس