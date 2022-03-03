حبس 6 لاتهامهم بقتل 3 أشخاص أخذًا بالثأر فى المنيا

أمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، اليوم الخميس، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بمقتل 3 أشخاص بالأعيرة النارية، بقرية جعوير بمركز ملوي؛ لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

وتواصل النيابة العامة بمركز ملوي التحقيقات مع المتهمين الستة عقب القبض عليهم، مع سماع أقوال شهود الإثبات وتحريات البحث الجنائي.

ترجع أحداث القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الـ6، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود سابقة صراع ثأري بين العائلتين قبل 60 عاماً.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأعيرة النارية بين عائلتي أولاد خفاجة وأولاد يوسف، بقرية جعوير بالوحدة المحلية لقرية ابشادات بمركز ملوي، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية، وتبين حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات على أسبقية ري الأرض الزراعية.

وقد تسبب الحادث في مصرع كل من «يوسف. ي. ي» 61 سنة، ونجله «عفيفي. ي. ي» 45 سنة، و«بشري. ي. ي» 82 سنة، من عائلة أولاد يوسف، مقيمين بذات القرية، فيما أصيب «عماد. ع. خ» 42 سنة، من عائلة أولاد خفاجة، وتم نقل المصاب للمستشفى لاستكمال علاجه.

كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى أبوقاص تحت تصرف النيابة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية تحسبا لتجدد الأحداث.