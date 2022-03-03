الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 6 لاتهامهم بقتل 3 أشخاص أخذًا بالثأر فى المنيا

حبس متهمين
حبس متهمين

أمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، اليوم الخميس، بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بمقتل 3 أشخاص بالأعيرة النارية، بقرية جعوير بمركز ملوي؛ لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.

وتواصل النيابة العامة بمركز ملوي التحقيقات مع المتهمين الستة عقب القبض عليهم، مع سماع أقوال شهود الإثبات وتحريات البحث الجنائي.

ترجع أحداث القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين الـ6، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود سابقة صراع ثأري بين العائلتين قبل 60 عاماً.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأعيرة النارية بين عائلتي أولاد خفاجة وأولاد يوسف، بقرية جعوير بالوحدة المحلية لقرية ابشادات بمركز ملوي، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية، وتبين حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات على أسبقية ري الأرض الزراعية.

وقد تسبب الحادث في مصرع كل من «يوسف. ي. ي» 61 سنة، ونجله «عفيفي. ي. ي» 45 سنة، و«بشري. ي. ي» 82 سنة، من عائلة أولاد يوسف، مقيمين بذات القرية، فيما أصيب «عماد. ع. خ» 42 سنة، من عائلة أولاد خفاجة، وتم نقل المصاب للمستشفى لاستكمال علاجه.

كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى أبوقاص تحت تصرف النيابة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية تحسبا لتجدد الأحداث.

نيابات جنوب المنيا حبس مركز ملوي خصومة ثأرية صراع ثأري

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-3-2022

ضبط عنصرين إجراميين فى الأقصر بحوزتهما بندقية خرطوش وحشيش

الأرصاد تحذر المواطنين: «مش عايزين ننسى مارس 2020»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس