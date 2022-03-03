الخميس 03 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية بكفر الشيخ

كهرباء
كهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، الخميس، عن 12 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "كفرالشيخ، دسوق، الرياض، الحامول، مطوبس، سيدى سالم، بيلا"

‏‎وتم فصل التيار الكهربائي عن 12 قرية وتوابعهم حتى الساعة الثالثة عصراً، فتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى صندلا بكفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية صندلا وتوابعها ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى النوايجة بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض والطراو ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المجد55 بالرياض، وتتاثر بالفصل مجلس قروى المجد 55 وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الابعادية بالحامول، وتتأثر قرية الأبعادية و36.

كما تم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البرانية بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرى قومسيون شرق، ابودنيا ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي ل.ت طلمبات7  بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى التوانى،1,2,3، مطار الطنطاوى ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القصابي بسيدى سالم، وتتأثر بالفصل القصابي وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حلمى حسين ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية حلمى حسين وتوابعها.

 

مطوبس الحامول كهرباء قرية كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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