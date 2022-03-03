الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونيسف: الفارون من أوكرانيا نصفهم أطفال

اليونيسف
اليونيسف

وصف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "جيمس إيلدر" ، اليوم الخميس، فرار نحو مليون شخص من أوكرانيا خلال سبعة أيام عقب العملية العسكرية الروسية لها، بأنه يعد أمرًا "غير مسبوق ولم يشاهد مثله من قبل".
وقال إيلدر - في تصريحات خاصة لقناة "سي إن إن" الأمريكية - إن نصف عدد الأشخاص الفارين كانوا من الأطفال، داعيًا الدول إلى تقديم الدعم المادي من أجل مساعدة اللاجئين.
وكانت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت عن ارتفاع أعداد الأوكرانيين الفارين من بلادهم منذ بدء الهجوم الروسي إلى مليون شخص.
فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إنها حثت السلطات في الدول المجاورة لأوكرانيا على فتح حدودها أمام المواطنين الأفارقة الفارين من الحرب هناك، في ظل تقارير تفيد بمنع البعض منهم من الوصول إلى بر الأمان.

ويسعى الآلاف من الأفارقة وغيرهم من الأجانب، وخصوصًا الطلبة، جاهدين لمغادرة أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية يوم 24 فبراير. 

واستقبلت دول مجاورة أعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 700 ألف شخص فروا من أوكرانيا.

أوكرانيا اليونيسيف الفارين من أوكرانيا

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وائل لطفي

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