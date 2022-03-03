الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ورشة عمل بطب بشري سوهاج تمهيدًا للحصول على «الأيزو»

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في ورشة العمل الخاصة بكتابة ومراجعة الوثائق في ضوء استعدادات كليات: الطب البشري، الآداب، الزراعة، التجارة، العلوم، الصيدلة، كلية التمريض والإدارة المركزية للحصول على شهادة الاعتماد «الأيزو 21001» لإدارة المؤسسات التعليمية. 

جاء ذلك بحضور أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد الكلية، المهندس محمود سلطان استشاري بالشركة العربية للاستشارات والنظم، الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، بالإضافة إلى مديري الإدارات والوحدات والأقسام بالكليات المعنية، وذلك بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال رئيس الجامعة، إن هذه الورشة تمثل خطوة من خطوات المرحلة الرابعة للحصول على شهادة الاعتماد «الأيزو 21001» لإدارة المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن سعي الجامعة للحصول على المواصفة يأتي حرصًا من إدارتها على تطوير عملياتها ونظمها وإداراتها المختلفة، وبالتالي خدماتها الخارجية المتمثلة في تقديم المساعدة والدعم الإداري للكليات والمعاهد ومراكز البحوث، إلى جانب الخدمات المجتمعية من تدريب واستشارات فعالة وذات كفاءة عالية، والهدف الأهم تخريج كوادر شبابية في تخصصات مختلفة تتناسب مع المعايير المحلية والدولية لسوق العمل العالمي.

وأضاف الدكتور جمال سرور، أن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو الحصول على شهادة الأيزو، حيث أتمت ثلاث مراحل وهي التقييم من خلال دراسة وتحليل الفجوة وتقديم تقرير مفصل عن عملية تقييم نظام إدارة الجودة، ثم مرحلة توعية وتدريب وتأهيل كوادر الأمانة العامة للجامعة والكليات في مجالات نظام إدارة الجودة عن طريق 4 برامج تدريبية قدمتها الشركة المانحة.

وأوضح سرور، أن مرحلة التطوير وإنشاء وثائق الجودة بالأمانة العامة والكليات هي المرحلة الثالثة، وتأتي المرحلة الرابعة وهي تتعلق بالتطبيق التدريبي على المراجعات الداخلية من خلال عقد ورش عمل للعاملين لتدريبهم على مطالب المراجعة الداخلية، ثم أخيرًا مرحلة التأهيل للاعتماد والإعداد ومراجعة المحاكاة والاستعداد لاستقبال الجهة المانحة لشهادة الأيزو، مشيرًا إلى أن الإدارات المعنية بدأت في تحديث كافة الإجراءات وفقًا للمتطلبات المستحدثة لمواصفة الأيزو.

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