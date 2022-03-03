الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق صدم طالبًا أثناء عبوره الطريق بالتجمع الثالث

حبس سائق
حبس سائق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، اليوم الخميس،  حبس سائق صدم طالبًا، أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستعجل النيابة لإرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهم وبالواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن سائق السيارة لم يكن يمتلك رخصة قيادة، وكان يقود  بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بالطالب  أثناء عبوره الطريق  ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالتجمع، يفيد بقيام شاب يقود سيارة بصدم طالب، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طالب للطريق صدمته سيارة، ما أسفر عن إصابته بكسور وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم ضبط سائق السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شرطة القاهرة الجديدة مستشفى النيابة سيارة سائق

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