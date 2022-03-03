تحقيقات النيابة فى وفاة مسنة بحلوان: «هبوط فى الدورة الدموية»

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، بتشريح جثة سيدة مسنة، توفيت داخل مسكنها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن، وتسليم الجثة لذويها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بمدينة حلوان، وتشير التحريات الأولية إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، بتغيب جارتهم المسنة، بالانتقال لمحل البلاغ والفحص عثر على جثة سيدة، عمرها 86 سنة، متوفاة داخل شقتها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.