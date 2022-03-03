الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 3 آلاف طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

السفينه
السفينه

استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة «ZAMZAM» ويبلغ طولها 86 مترًا والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3475 طن رخام  بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ اليوم، أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، بالإضافة إلى 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول سفينتين.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة  بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.  

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

تسهيل السويس قناة السويس سفينة وصول مغادرة منطقة اجراءات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

ضبط 7 آلاف مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

مصر تتحمل تكاليف إقامة سياح أوكرانيا العالقين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

«كهرباء في المياه» تعيق انتشال جثث منقبين عن الآثار في مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس