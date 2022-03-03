تفريغ 3 آلاف طن رخام وتداول 18 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد، السفينة «ZAMZAM» ويبلغ طولها 86 مترًا والغاطس 6.5 متر وذلك لتفريغ 3475 طن رخام بالميناء.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ اليوم، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 18 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، بالإضافة إلى 3 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول سفينتين.

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينتين حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.