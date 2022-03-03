الليلة.. «أم كلثوم تعود من جديد» على مسرح العرائس بساقيه الصاوي

تستعد كوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس، لتقديم حفلين غنائيين مساء اليوم الخميس، بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" يقود الفريق المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، ويتولى تحريك عروسة أم كلثوم.

وتقدم​ كوكب الشرق أغنيتين هما "ألف ليلة وليلة" التي غنتها أم كلثوم عام 196، للكاتب مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، كما تغنى سيدة الغناء العربي من ألحانه أيضاً أغنية من عام 1961"أنساك" تأليف الشاعر مأمون الشناوي وتعد هذه الأغنية أول تعاون بينه وبين كوكب الشرق​ .