الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. «أم كلثوم تعود من جديد» على مسرح العرائس بساقيه الصاوي

ساقيه الصاوي
ساقيه الصاوي

تستعد كوكب الشرق أم كلثوم بصحبة فرقة مسرح الساقية للعرائس، لتقديم حفلين غنائيين مساء اليوم الخميس، بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" يقود الفريق المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، ويتولى تحريك عروسة أم كلثوم.

وتقدم​ كوكب الشرق أغنيتين هما "ألف ليلة وليلة" التي غنتها أم كلثوم عام 196، للكاتب مرسى جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، كما تغنى سيدة الغناء العربي من ألحانه أيضاً أغنية من عام 1961"أنساك" تأليف الشاعر مأمون الشناوي وتعد هذه الأغنية أول تعاون بينه وبين كوكب الشرق​ . 

العربية مرسى الفن اللغة العربية مشروع مهن فى مصر مسرحي موسيقى الولايات المتحدة ألف ليلة وليلة حول العالم عروس مأمون الشناوي يوم الخميس حفل أم كلثوم على مسرح قارئ ساقية الصاوي

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