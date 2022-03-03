اليوم.. الكنائس المسيحية تستأنف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

تستأنف الطوائف القبطية المصرية، الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانت، اليوم الخميس «أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية»، وذلك بعد توقفها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المُستجد وارتفاع معدلات الإصابة به بين الأفراد.

وكشفت مصادر كنسية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور» في وقت سابق، عن برنامج أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي يأتي بهدف دعم الوحدة بين الكنائس المختلفة وعن الإجراءات التي اتخذتها الكنائس خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة.

وتستضيف كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر وبالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تحت شعار "أنا هو نور العالم" وذلك في السادسة مساء اليوم الخميس حيث يستقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ممثلي الطوائف المشاركة.

ويشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية و الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل السلام في مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر منذ تأسيسه عام ٢٠١٣.

كما يستضيف دير مار جرجس الروماني ثاني أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بالإضافة إلى أنه تستضيف الكنيسة المارونية بالظاهر للسبت فعاليات أسبوع الصلاة، بالإضافة الى إقامة أسبوع الصلاة يوم الأحد ٦ مارس كل في كنيسته.

فيما تستضيف الكنيسة الإنجيلية بأسيوط أسبوع الصلاة من أجل الوحدة 8 مارس المقبل، إلى جانب أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرأس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة في 9 مارس خلال اجتماعه الأسبوعي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالإضافة إلى إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة يوم الخميس ١٠ مارس في كنيسة مار مرقس بالمعادي، على أن يكون يوم السبت ١٢من الشهر نفسه أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر- لقاء الشباب حفل الختام.

ووفقا للمصادر الكنسية، قالت إن الكنائس تتخذ إجراءات مشددة خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة منها مشاركة 25 % من مساحة الكنيسة وإلزام الأفراد المشاركين ارتداء الكمامات داخل الكنائس خلال إقامة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبيل دخولهم للمشاركة في صلوات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمختلف الكنائس المسيحية والتي تقام على مدار أسبوع كامل .

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد أمس الأربعاء اجتماعه الأسبوعي في كنيسة السيدة العذراء، والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك للمرة الأولى بالحضور الشعبي للاجتماع، بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية في بيان له: إنه تعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا، بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ٢٠٢٠، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه حوالي ستة شهور من مارس وحتى سبتمبر ٢٠٢٠؛ بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.