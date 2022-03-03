الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول مواجهة رياضية بين روسيا وأوكرانيا بعد اندلاع الحرب

القصف الروسي علي
القصف الروسي علي أوكرانيا

 شهدت بطولة مونتيري للتنس في المكسيك،  أول مواجهة رياضية بين روسيا وأوكرانيا بعد اندلاع الحرب.

وشهدت البطولة فوزا دراميا للأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي استهلت مشوارها بالتأهل على حساب الروسية أناستازيا بوتابوفا بمجموعتين دون رد (6-1 و6-2).

"سفيتولينا" قالت قبل بداية البطولة، إنها لن تواجه لاعبات من روسيا أو بيلاروسيا، إلا إذا نافسن تحت علم محايد، واستجابت رابطة اللاعبات المحترفات لطلبها.

وظهرت اللاعبة الأوكرانية أمام نظيرتها الروسية بقميص أصفر وتنورة زرقاء، وهما اللونين الموجودين في علم أوكرانيا.

وبعد المباراة أكدت سفيتولينا أنها ستتبرع بكل المكافآت التي ستحصل عليها من مشاركتها في تلك البطولة للجيش الأوكراني.

وقالت اللاعبة صاحبة الـ27 عامًا في تصريحات نقلتها شبكة "CNN" الأمريكية: "إنه فوز مميز بسبب ما نعانيه الآن في أوكرانيا، لا ألعب لنفسي فقط، لكن ألعب من أجل بلدي أيضًا".

ومن المقرر أن تلتقي سفيتولينا، المصنفة الأولى في البطولة والفائزة بلقب نسخة 2020، مع البلغارية فيكتوريا توموفا في اليوم الثاني.

أوكرانيا روسيا اليوم الثانى تصريحات بيلاروسيا

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