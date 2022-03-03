«شينخوا» تبرز مباحثات مصر مع الاتحاد الأوروبى حول سد النهضة

أبرز ت وكالة شينخوا الصينية، المباحثات بين مصر والاتحاد الأوروبي حول ملف سد النهضة الأثيوبي.

وقالت الوكالة الصينية في تقريرها: "لقد أجرى وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي محادثات في القاهرة مع المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، تناولت تطورات السد الإثيوبي الكبير المقام على نهر النيل".

وقالت وزارة المياه، في بيان، يوم الأربعاء: "إن المسؤولين ناقشوا خلال الاجتماع الوضع الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان ونظيرتهما إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير".

وأكد "عبد العاطي": "المرونة الكبيرة التي أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق وبناء الثقة"، بحسب البيان.

وأضاف أن تحقيق التعاون يتطلب "إرادة سياسية وجدية" من جانب إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وأكد الوزير، أن "التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة سيمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي".

من جانبها، قالت "ويبر"، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لدفع المفاوضات بشأن السد الإثيوبي إلى الأمام للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن الاستقرار والتنمية لجميع الدول المعنية.

وحث مبعوث الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق ثلاثي يفي أيضًا بمتطلبات التكامل الإقليمي من خلال الترابط بين المياه والطاقة والبنية التحتية والتجارة في ضوء تغير المناخ.

وقالت "شينخوا": "بدأت إثيوبيا بناء السد في عام 2011 ، في حين أن مصر قلقة من أنه يؤثر على حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، كما أن السودان قلق أيضًا بشأن حصته السنوية البالغة 18.5 مليار متر مكعب".

وتابعت الوكالة: "لقد فشلت المفاوضات الثلاثية التي استمرت لعقد من الزمن في التوصل إلى اتفاق ينظم ملء السد وتشغيله، بما في ذلك تلك التي توسطت فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي".

في فبراير، أعلنت إثيوبيا أنها بدأت تشغيل أول توربينين في سد الطاقة الكهرومائية وردًا على ذلك بعثت مصر برسالة جديدة إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على هذه الخطوة.