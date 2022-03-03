«أمن الغربية» يكثف جهوده لضبط 3 أشخاص حاولوا قتل سائق «توك توك»

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من مجهوداتها لضبط ثلاثة أشخاص، شرعوا في قتل سائق توكتوك وسرقوا هاتفه المحمول والمركبة الخاصة به، في مدينة زفتي، بعد أن طلبوا منه توصيلهم عزبة الجحوش.

تلقى قسم شرطة زفتي بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من مستشفي زفتي العام، بوصول خالد مسعد قنديل، ١٨ سنة، «سائق، مقيم بدائرة المركز»، وعلى الفور انتقل الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث القسم، والرائد محمد أبو الخير نائب مأمور قسم شرطة زفتي، إلي المستشفي العام لمتابعة الأمر.

وقرر والده بعدم تواجد مركبة «التوك توك» والهاتف المحمول الخاصين بنجله، وأنه تلقى اتصالًا يفيد إصابة نجله من ثلاثة اشخاص استوقفوه بالتوكتوك الخاص به لإيصالهم من شارع سكة طنطا بمدينة زفتي لقرية عزبة الجحوش.

وأضاف أن أحد المارة بالطريق اكتشف أن المجني عليه موجود بترعة على جانب الطريق وبه عدة إصابات، حيث أوضح الكشف المبدئي أصابته بأربعة جروح قطعية بالرقبة والقدم والظهر، وتم نقله من مستشفي زفتي العام إلى مستشفى طنطا الجامعي.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، وجاري البحث عن المتهمين.