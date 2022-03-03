آخر موعد لعودة المعتمرين بشهر رجب من الأراضى السعودية

أعلنت غرفة شركات السياحة عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة للموسم الجاري، حيث تقرر مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية الخاصة برحلات العمرة لشركات السياحة الخاصة بشهر رجب لتكون طوال شهر شعبان، على أن يكون أقصى موعد لعودة معتمري رحلات الطاقة التشغيلية لشهر رجب هو 1 إبريل 2022.

وأضافت الغرفة، في منشور عمم على جميع الشركة، استمرار الموعد الخاص بالطاقة التشغيلية لشهر شعبان لتنفيذ الشركات لرحلات العمرة ليكون أقصي موعد لعودة معتمري رحلات الطاقة التشغيلية الخاصة لشهر شعبان هو 10 رمضان المقبل، موضحة أنه في حالة رغبة الشركات في ضم الطاقة التشغيلية الخاصة بشهري رجب وشعبان معًا لتنفيذهما بشهر شعبان، فإنه يجب علي الشركة تقديم طلب على الورق الرسمي للشركة إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل 6 مارس لتنفيذ ذلك، علي أن يكون أقصي موعد لعودة تلك الرحلات هو 1 إبريل المقبل.

يشار إلى أنه تم تقسيم رحلات العمرة للمواطنيين على 3 أشهر هم رجب وشعبان ورمضان، وستقوم كل شركة سياحة من 1381 شركة المخصص لها تنظيم رحلات العمرة لهذا الموسم بتنفذ التأشيرات الممنوحة لها خلال الـ3 أشهر، وتبدأ أسعار برامج العمرة للمستوى الاقتصادي من 32 ألف جنية إلى 40 ألف جنيه، أما بالنسبة لبرامج شركات السياحة لتنفيذ رحلات العمرة فئة الخمس نجوم فتبدأ من 50 ألف جنيه، وذلك بسبب الخدمات الفاخرة والإقامة بفنادق قريبة من الحرم المكي أو النبوي.

وقد اشترطت ضوابط وزارة السياحة والآثار لتشغيل رحلات العمرة على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة ب 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية.