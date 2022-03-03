أبرزها ملابس وسجاد.. الإحصاء: 60% زيادة فى صادرات مصر لأمريكا خلال 11 شهرا

بين أهم 5 أسواق عالمية جاءت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة الثالثة كأحد أكبر الأسواق استقبالًا للصادرات المصرية، والتى ارتفعت إلى حدود 2.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 836 مليون دولار بنسبة نمو تقارب 60%.



وبحسب تقرير أًصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات ملابس وتوابعها من غير المصنرات شكلت الجزء الأكبر من الصادرات المصرية لأمريكا بقيمة 638.3 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 452.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 186.1 مليون دولار بنسبة 41.2%، يليها صادرات ملابس وتوابعها من المصنرات بقيمة 407.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 273.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 134.1 مليون دولار بنسبة 49%.



وأشار تقرير الإحصاء إلى أن صادرات مصر لأمريكا من سجاد وأغطية أرضيات ارتفعت إلى حدود 186.7 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 143.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 42.8 مليون دولار بنسبة 29.8%، كما ارتفعت صادراتها من حديد أو صلب لـ 178.6 مليون دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 12 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 166.5 مليون دولار، وارتفعت صادرات لدائن ومصنوعاتها من 73.9 مليون دولار لـ 158 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



كانت الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم قد ارتفعت لـ 38.5 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2021 مقابل 26.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 12.2 مليار دولار بنسبة 46.6%.