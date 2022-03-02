تيد كروز: الأخطاء السياسية الخارجية لـ بايدن أدت إلى هجوم روسيا على أوكرانيا

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، مساء الأربعاء، إن الأخطاء السياسية الخارجية للرئيس جو بايدن أدت إلى هجوم روسيا على أوكرانيا.

وأضاف كروز، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يدخل إلى أوكرانيا في عام 2017 أو في عام 2018 أو 2019 أم 2020، لأنه لا يحترم سوى القوة، قائلًا: "وكان يعتقد أن الرئيس ترامب كان قويًا، لم يكن يريد المخاطرة بالعواقب".

وتابع: "والأهم من ذلك، أن ترامب قد وقع على العقوبات التي قمت بتأليفها، وأغلق نورد ستريم 2، مما يعني أنه إذا غزا بوتين أوكرانيا، فإنه يخاطر بتعريض خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا للخطر، وبدون خطوط الأنابيب هذه، لن يتمكن بوتين من إيصال الغاز إلى أوروبا".