يضم 22 دولة عربية.. 10 معلومات ترصد أهداف «صندوق النقد العربي»

يعد صندوق النقد العربي أحد المؤسسات المالية العربية الإقليمية، حيث تأسس عام 1976، وبدأ في ممارسة نشاطه عام 1977، ويبلغ عدد دوله الأعضاء نحو 22 دولة عربية.

أغراض الصندوق

1- تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء

2- إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.

3- إبداء المشورة بشأن السياسات الاستثمارية الخارجية، وتطوير أسواق المال العربية.

4- العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة.

وسائل تحقيق أهداف الصندوق:

1- تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء، وتنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية فيها

2- تحرير وتنمية التبادل التجاري والمدفوعات الجارية وتشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إدارة أية أموال تعهد بها إليه دولة عضو أو دول أعضاء لصالح أطراف أخرى.

3- تقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن أوضاعها الاقتصادية، واقتراح السياسات الداعمة لبرامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي والمالي وبما يعزز معدلات النمو الاقتصادي فيها، فضلا عن تقديم المعونات الفنية للسلطات النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى القروض والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الصندوق إلى دوله الأعضاء.

4- توفير المشورة الفنية بشكل مباشر استجابًة لطلب الدولة العضو للحصول على الدعم الفني في مجال معين، من أهمها دعم وتصميم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يساعد على تقليل الحاجة إلى الاقتراض وخفض نسب المديونية

5- تفير المشورة الفنية غير المباشرة وتتمثل بنشاط التدريب وبناء الكوادر، الذي يشمل الدورات التدريبية وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات التابع للصندوق.

6- تقديم العون والتنسيق مع الجهات بخصوص البرامج التدريبية المشتركة التي يقدمها الصندوق، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الإسلامي للتنمية، وبعض البنوك المركزية العالمية.