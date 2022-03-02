الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بالخانكة

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  الخانكة اليوم الأربعاء تجديد  حبس 4 عاطلين، 15 يوما  على ذمة التحقيقات؛ لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من ذات العيار، بمنطقة الخانكة .

وأقر المتهمين أمام جهات التحقيق بحيازتهم كمية من نبات البانجو المخدر، وسلاحين ناريين "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات من ذات العيار.

كان تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام تشكيل عصابى باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

على الفور، تم تقنين الإجراءات وانتقلت أجهزة الأمن ونجحت في ضبط كلا من "م س م"، 36 سنة، عاطل، و"ف ع ر"، 33 سنة، عاطل، و"م ف ص"، 32 سنة، عاطل، و"ع ع ا"، 35 سنة، عاطل، مقيمين دائرة المركز، وبحوزتهم 2 سلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار، و5 كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض "سنجة"، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

اعترف المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن تجارتهم الأثمة، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق سلاح نارى خرطوش النيابة حبس

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وائل لطفي

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