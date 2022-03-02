تأجيل محاكمة طالب جامعى متهم بالابتزاز الإلكترونى لـ 27 مارس للحكم

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، محاكمة طالب الجامعى متهم بالابتزاز الإلكتروني لصديقته الطالبة بكلية الطب البيطري لجلسة 27 مارس للنطق بالحكم، في القضية رقم 17008 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، المقيدة برقم 2566 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم أ م "، 27 سنة، طالب بكلية الهندسة وصاحب شركة إعلانات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية، بالابتزاز الإلكتروني للمجني ح م ، طالبة بكلية الطب البيطري، مقيمة بمحافظة الأقصر.



وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمة وعلى إثر علاقة عاطفية فيما بينه وبين المجني عليها وتعرفهما على بعضهما البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحصل الأخير على صور ومقاطع فيديو تسجيلية عارية خاصة بالمتهمة لما بينهما من علاقة عاطفية، وحال نشوب خلافات بينهما هددها بتلك المقطاع والصور لأجل التحصل منها على مبالغ مالية نظير عدم نشر تلك الصور والمقاطع، وتمت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.