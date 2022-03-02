الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوب أوكرانيا بالأمم المتحدة: المواطنون والمقيمون في بلادنا تحولوا إلى رهائن

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا، اليوم الأربعاء، إن المواطنين والمقيمين في أوكرانيا تحولوا إلى رهائن، مضيفًا "شعبنا يتعرض لقصف بصواريخ باليستية وأسلحة حرارية".

واتهم مندوب أوكرانيا في الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أنه "نخوض حربا مع الساسة الروس وليس الشعب.

وتابع كيسليتسيا، "نتعرض لحرب تنتهك القانون الدولي".

وفي وقت سابق، قال مندوب روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الغرب أغرق أوكرانيا بالسلاح، مشيرًا إلى أن نظام أوكرانيا يمثل تهديدا لبلاده.

وتابع مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في كلمته أمام مجلس الأمن، "ندافع عن أنفسنا من نظام حاول حيازة سلاح نووي"، مشيرًا إلى أنه "كان يجب التدخل لحماية سكان لوغانسك ودونيتسك".

ونوه المندوب الروسي، إلى أن احتلال أوكرانيا ليس هدف العملية العسكرية".

من جهته قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرجي كيسليتسا، إن روسيا هي التي بدأت الحرب دون استفزاز، مؤكدًا أن أوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع القوة النووية في حالة تأهب أمر "جنوني".

جاء ذلك خلال كلمة لمندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة بشأن الوضع في بلاده ضمن جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات أوكرانيا.

وأشار كيسليتسا إلى أن «أوكرانيا تعيش أزمة كبرى. الجيش الروسي قصَف ثاني أكبر مدننا بشكل مكثف مما أدى لمقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين بينهم أطفال، والقتل مستمر، حيث تعمّدت روسيا استهداف البنى التحتية المدنيّة، كما استهدف القصف الروسي المساعدات الإنسانية في أوكرانيا».

وأوضح أن روسيا تسببت بزيادة مستوى الإشعاعات في تشرنوبيل، حيث تستخدم جميع إمكانياتها.


وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، قال إن لدى بلاده خطة للرد على العقوبات الغربية، مشددا على أن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار.

مندوب أوكرانيا الامم المتحدة سيرجي كيسليتسيا أوكرانيا صواريخ باليستية جرائم ضد الإنسانية

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وائل لطفي

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