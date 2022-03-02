مطران الكاثوليك بأبوقرقاص يشارك في احتفال اجتماع «كلمة الحياة»

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، شارك في الاحتفال السابع عشر لاجتماع كلمة الحياة للكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص البلد.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان في استقبال نيافته القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، راعيا الكاتدرائية، وخدام وخادمات الاجتماع، وشعب الرعية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك بالحضور الأب مايكل وليم، راعي كنيسة مار جرجس والأم تريز بأبوقرقاص البلد. وأكد نيافته في كلمته على ضرورة الامتلاء اليومي بكلمة الله، التي تمنحنا نعمة السلام والتمييز، لنواجه تحديات العصر.

وعلى صعيد آخر، ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أن كنيسة السيدة العذراء بأبوان، نظمت في السابع والعشرين من فبراير الماضي، فعاليات اجتماع الشباب بالرعية، وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة.

تضمن الاجتماع لقاء عن التحرش الجنسي، ألقته الأخت رشا، من مكتب واحة التابع لإيبارشية المنيا، حيث تأتي تلك اللقاءات في إطار الحرص على زيادة الوعي لدى الشباب.