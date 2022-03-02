وزيرة البيئة : دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج الدراسية منذ ٣ سنوات

خلال مشاركتها فى الجلسة التى عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة حول الربط بين التعليم والطبيعة

خلال مشاركتها في الجلسة التي عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة حول الربط بين التعليم والطبيعة على هامش اجتماعات الشق الثاني للدورة الخامسة للجمعية بنيروبي بكينيا حول طرق ربط و دمج الطبيعة بالتعليم .

وزيرة البيئة : مصر قامت بدمج المفاهيم البيئية داخل المناهج الدراسية منذ ٣ سنوات

د. ياسمين فؤاد : دمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية خطوة هامة للحفاظ على التراث البيئي والثقافي لتلك المناطق.

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة من خلال كلمة مسجلة في الجلسة التي عقدتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماعات الشق الثاني للدورة الخامسة للجمعية بنيروبي بكينيا حول طرق ربط و دمج الطبيعة بالتعليم .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال الجلسة على أهمية دمج المفاهيم البيئية وخاصة المتعلقة بالتغيرات المناخية داخل المواد والمناهج التعليمية، موضحةً أن مصر اتخذت هذه الخطوة الهامة منذ حوالى ٣ سنوات وتم دمج المفاهيم البيئية داخل المناهج المصرية للتعليم الأساسي في مصر.

وتابعت فؤاد، أن ذلك بهدف رفع الوعى البيئي للطلاب وخاصة من سن ٦ أعوام حتى ١٢ مما يساهم في تغيير السلوكيات السلبية نحو البيئة والاتجاه نحو السلوكيات الإيجابية مما يعمل على خلق جيل واعى قادر على حماية البيئة.

وأشارت فؤاد، خلال كلمتها إلى قيام مصر بدمج المجتمعات المحلية داخل محمياتهم الطبيعية مما ساهم في جعلهم حراس للطبيعة داخل محمياتهم بحيث يساهمون في الحفاظ عليها وعلى تراثهم الثقافي وفى نفس الوقت حقق دخلاً اقتصادياً لهم من خلال بيع وتسويق منتجاتهم المحلية داخل محمياتهم التي يعيشون فيها ، وهى خطوة هامة ساهمت في خلق فرص عمل لهؤلاء السكان وخاصة السيدات، كما ساهم في تنشيط السياحة البيئية في تلك المناطق.

وقالت وزيرة البيئة إن جميع جهات الدولة تشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية كأعضاء في المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة البيئة ما يعد خطوة تؤكد اهتمام الدولة بالحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية؛ خاصة في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27.

وأوضحت فؤاد أن التحضير والإعداد لقمة المناخ يتم من خلال لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات البيئة والخارجية والوزارات المعنية لتنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة من الدولة المضيفة طبقًا لسياسات مؤتمر المناخ العالمية