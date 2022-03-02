«توجيهية رئاسة الوزراء» تنظم أول جلسة لتبادل المعرفة في صناعة البتروكيماويات

الأربعاء 9 مارس إفتراضيًا

أعلنت اللجنة التوجيهية لمجلس الوزراء المصري، عن أول جلسة لتبادل المعرفة عبر الإنترنت، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 مارس الساعة.

وتعد هذه الندوة الأولى من نوعها في قطاع البترول والثروة المعدنية المصري، التي تناقش عدد من الموضوعات والقضايا الملحة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل المتغيرات الطارئة على الأسواق العالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي.

وبحسب اللجنة التوجيهية لإدارة عمليات السلامة المصرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فإنه من المقرر أن تناقش الجلسة الأولى من نوعها أربعة محاور رئيسة في صناعة النفط والغاز الطبيعي، وهي "النفط" و"معيار برنامج إدارة سلامة العمليات Process Safety "Management و"دليل إدارة مخاطر الحوادث الكبرى" و"دليل تقييم المخاطر الكمي".

ويعد معيار برنامج إدارة سلامة العمليات Process Safety "Management، أحد أنظمة إدارة سلامة العمليات، هو نظام أصدرته إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية، ويقصد بالعملية كمصطلح في التعريف، أنها أي نشاط أو مجموعة من الأنشطة بما في ذلك أي استخدام أو تخزين أو تصنيع أو مناولة أو نقل المواد الكيميائية شديدة الخطورة.