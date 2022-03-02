برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن سياستها لربط الخريجين بسوق العمل

تقدم النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب مناقشة عامة للحكومة بشأن سياستها نحو ربط الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بشكل متطور وخاصة كليات الحاسبات والمعلومات.



وقال توفيق في المذكرة الإيضاحية: "رغم جهود الدولة والتصريحات العديدة لمسئولي الحكومة حول العمل على ربط خريجى الجامعات بسوق العمل، إلا أن تلك الجهود لم تحقق النتائج المرجوه منها على أرض الواقع، والدليل ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مبادرة تأهيل طلاب كليات الحاسبات والمعلومات لسوق البرمجة الذى يعانى من نقص شديد إلا أنه ثبت بأن الخريجين غير مؤهلين لهذا السوق".

ولفت عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إلى أن سوق العمل سواء فى مصر أو العالم تطور كثيرا واختلف عن الماضى، ولا تزال الجامعات المصرية لها خريجين سنويًا بالآلاف يفتقدون التأهيل والتدريب إلى هذا السوق، وخاصة على مستوى التكنولوجيا وآلياتها المتطورة والتى تحتاج خريجين مؤهلين ومطورين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة مراجعة المناهج التى تدرس للطلاب فى الجامعات فى ضوء تطورات السوق، بجانب ضرورة أن نكون أمام برامج تأهيلية وتدريبية مصاحبة للمادة العلمية لرفع درجة تأهيل خريجى الجامعات وقدرتهم على التعامل مع تطورات العصر، مشيرا إلى أن هذه المهمة ستحقق من خلال سياسة حكومية واضحة بكافة الأجهزة المعنية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته خلال إطلاق المشروع القومي للأسرة: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر اديله مرتب كويس".

وأضاف: "المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس، وبالتالي نتكلم على جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات وعشرات الألوف اللي اتخرجوا، لما نعمل الامتحانات بنظم حوكمة علشان أخلي الطالب متميز وقادر على العمل".