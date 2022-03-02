البورصة تعاود الهبوط من جديد.. و«السوقي» يخسر 2.7 مليار جنيه بختام التعاملات

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع جماعي ، بدعم من استمرار عمليات البيع الواضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين و العرب ، تلك التى قابلها مشتريات استباقية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و العربية على اسمها منتقاه بالسوق .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.7 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 708.19 مليار جنيه ، مقابل 710.89 مليار أمس الثلاثاء .

و خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اى جى اكس30 " نحو 77. 0 % من قيمته ، بما يعادل 86.49 نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 1189.29 نقطة ، كما تراجع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الاوزان " بنحو اقل حده ، بلغت نسبته 04. 0 % ، بما يعادل 8. 0 نقطة خسارة ، ليختتم التعاملات عند مستوى 1852.9 نقطة ، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الاوزان " بنسبة بلغت 14. 0 % ، بما يعادل 4.08 نقطة خسارة ، لينهى تعاملاته عند مستوى 2835.11 نقطة ، وسط تداولات نشطة ، بلغت قيمتها حوالي 848.9 مليون جنيه على الأسهم ، و ذلك من خلال تداول نحو 338.16 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 34.7 ألف صفقة بيع و شراء.