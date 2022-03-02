الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تعاود الهبوط من جديد.. و«السوقي» يخسر 2.7 مليار جنيه بختام التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع جماعي ، بدعم من استمرار عمليات البيع الواضحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية  والأفراد المصريين و العرب ، تلك التى قابلها مشتريات استباقية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و العربية على اسمها منتقاه بالسوق .

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.7 مليار جنيه ، ليغلق عند مستوى 708.19 مليار جنيه ، مقابل 710.89 مليار أمس الثلاثاء .

و خسر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية " اى جى اكس30 " نحو  77. 0 % من قيمته ، بما يعادل 86.49  نقطة خسارة ، ليغلق عند مستوى 1189.29 نقطة ، كما تراجع المؤشر الثانوى " اى جى اكس70 متساوي الاوزان " بنحو اقل حده ، بلغت نسبته  04. 0 % ، بما يعادل  8. 0 نقطة خسارة ، ليختتم التعاملات عند مستوى 1852.9  نقطة ، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100 متساوي الاوزان " بنسبة بلغت 14. 0 % ، بما يعادل  4.08 نقطة خسارة ، لينهى تعاملاته عند مستوى 2835.11 نقطة ، وسط تداولات نشطة ، بلغت قيمتها حوالي 848.9 مليون جنيه على الأسهم ، و ذلك من خلال تداول نحو 338.16 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ اكثر من 34.7 ألف صفقة بيع و شراء.

 

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