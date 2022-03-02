زور مستندات رسمية.. وقف مدير مدرسة عن العمل 6 أشهر بسوهاج

قررت محكمة سوهاج التأديبية برئاسة المستشار محمد عاطف، اليوم الأربعاء، وقف مدير مدرسة بإدارة سوهاج التعليمية، ويشغل حاليًا كبير معلمين، عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، بسبب الدعوى رقم 295، بتزوير محرر رسمي وتقديمه إلى الجهات المعنية على خلاف الحقيقة.



تعود أحداث القضية إلى العام الماضي 2021، عندما أثبتت التحقيقات أن المذكور خالف، خلال الفترة من شهر أبريل ومايو 2021 بالإدارة التعليمية بسوهاج، أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، واللوائح ومقتضيات الواجب الوظيفي.



ولم يلتزم بأخلاقيات الوظيفة، حيث قام المذكور بتزوير شهادة منسوب صدورها للأكاديمية المهنية للمعلمين بسوهاج، وضمها لملفه الوظيفي على خلاف الحقيقة، للإشارة إلى اجتياز التدريب في برنامج مهارات القيادة المدرسية في الدورة المنعقدة بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بسوهاج.



وتقدم بها لإدارة تنسيق التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في غضون شهر مايو 2021 بقصد الحصول على موافقة السلطة المختصة، على تجديد شغل وظيفة مدير مدرسة بني زار القديمة بإدارة سوهاج التعليمية، للتجديد له غير شغل وظيفة مدير مدرسة لمدة عامين متتاليين.



وارتأت النيابة الادارية بأنه قد ارتكب المخالفة، الإدارية المؤثمة بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة، 2016 والمادتين 149 على 3 و950 من اللائحة التنفيذية، لهذا القانون الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 وطالبت النيابة الإدارية.