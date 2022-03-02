كل ما تريد معرفته عن الصوم الكبير الذي يبدأ اليوم

بالامتناع عن بعض الملذات أو الكماليات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، يبدأ المسيحيون 46 يومًا من التأمل الذاتي والتضحية وأعمال اللطف، والتي تنتهي باحتفالات عيد الفصح التقليدية.

ما هو موعد الصوم الكبير هذا العام؟

يبدأ الصوم الكبير في 2022 في 2 مارس وينتهي في 14 أبريل.

ما هو الصوم الكبير؟

يتم الاحتفال بفترة الصوم الكبير المسيحي على مدى 40 يومًا، بدءًا من أربعاء الرماد.

الصوم الكبير هو احتفال ديني في التقويم المسيحي، والذي يحيي ذكرى الأربعين يومًا التي قضاها يسوع صائمًا في الصحراء.

تمت ملاحظة الصوم الكبير من قبل العديد من الطوائف الدينية المختلفة، بما في ذلك الأنجليكانية واللوثرية والكاثوليكية وغيرها.

هل يفرض في نفس المواعيد من كل عام؟

كما هو الحال في رمضان، لا يُقام الصوم الكبير في نفس التواريخ من كل عام، فترة الاعتراف بالأربعين يومًا التي يقول الكتاب المقدس أن المسيح قضاها في البرية تبدأ بالضبط قبل عيد الفصح بـ 46 يومًا، الـ 46 يومًا هي 40 يومًا من الصوم الكبير ،بالإضافة إلى ستة أيام.

يحدث عيد الفصح دائمًا في يوم الأحد الأول بعد اكتمال القمر لعيد الفصح، أول قمر مكتمل.

ما هو الثلاثاء الشروف؟

تُؤكل الفطائر تقليديًا يوم الثلاثاء قبل بداية الصوم الكبير لأنها مصنوعة من مكونات غنية سيتم التخلي عنها بعد ذلك.



هذا هو السبب في تناول الفطائر تقليديا، لأن الطبق يتطلب الحليب والبيض والدقيق مكونات أكثر ثراء والتي سيتم التخلي عنها بعد ذلك للأسابيع التالية.

ما هو أربعاء الرماد؟

أربعاء الرماد هو اليوم الأول من الصوم الكبير، حيث يحضر العديد من المسيحيين خدمات الكنيسة الخاصة، حيث يتخلون عن المتعة أو الرفاهية للأربعين يومًا القادمة.